Resultado da Quina 6678 desta quarta-feira; confira

O concurso 6678 da Quina deve pagar no sorteio desta quarta-feira (12) a quem acertar as cinco dezenas um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados pela Quina são?



33, 36, 50, 51, 69

SORTEIO ANTERIOR

Ontem nenhum apostador levou o prêmio da Lotofácil e o valor ficou acumulado. Trinta e duas apostas acertaram a quadra e cada uma delas faturou R$ 10.622,41. Na faixa dos três acertos, 2.902 apostas levaram R$ 111,55 cada.

QUANTO CUSTA APOSTAR NA QUINA

A Quina é uma das loterias mais baratas da Caixa e a aposta simples custa R$ 2,50. Para levar o prêmio o apostador precisa acertar 5 dezenas sorteadas em um universo de 80 números.