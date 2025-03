Eduardo Costa tem pedido de habeas corpus negado em ação de Fernanda Lima

A Justiça negou o pedido de habeas corpus do cantor sertanejo Eduardo Costa na ação envolvendo a apresentadora Fernanda Lima. A informação foi confirmada pela assessoria do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a nota, a decisão foi publicada no último dia 27 de fevereiro pelo desembargador Márcio Victor Alves Pereira, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que decidiu pelo não seguimento do HC.

Ainda, segundo o comunicado, a defesa de Eduardo recorreu da decisão, interpondo agravo. Porém, de acordo com a movimentação processual, o desembargador manteve a decisão na última terça-feira, dia 11.

Relembre o caso

O sertanejo foi processado por Fernanda Lima, em 2018, após chama-la de imbecil por causa de discurso feito no extinto programa Amor e Sexo, da TV Globo. O músico foi condenado a prestar serviços comunitários em fevereiro de 2022.