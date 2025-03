São Bernardo registra congestionamento na noite desta quarta-feira (12)

São Bernardo enfrenta trânsito intenso em diversos pontos da cidade no início da noite desta segunda-feira. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura às 18h, motoristas devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Entre as vias mais afetadas estão a Avenida Caminho do Mar e a Avenida Corredor ABD/Av. Lions, que registram tráfego carregado. Além disso, o fluxo está intenso na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nas proximidades do Paço Municipal, e na Avenida Dr. Rudge Ramos, que apresenta lentidão até a Avenida do Taboão.

Outros trechos críticos incluem a Avenida Kennedy, a Avenida Senador Vergueiro e a Avenida Lucas Nogueira Garcez no sentido Diadema, onde os motoristas enfrentam dificuldades devido ao grande volume de veículos. Também há registro de congestionamento na Estrada dos Alvarengas com a Avenida João Firmino, bem como na Estrada Galvão Bueno com a Avenida Maria Servidei Demarchi.

Por fim, a Avenida Newton Monteiro de Andrade, que integra o Corredor Leste-Oeste, também apresenta tráfego intenso. A recomendação para os motoristas é evitar esses trechos nos horários de pico e acompanhar os canais oficiais de trânsito para atualizações em tempo real.