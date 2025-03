No Mais Você, Thamiris comenta relação com Vitória Strada no BBB25: Não era uma pessoa que me incomodava

Thamiris foi a última eliminada do BBB25 e bateu um papo com Ana Maria Braga no Mais Você nesta quarta-feira, dia 12. Ao analisar sua passagem pelo jogo, a sister confessou que perdeu um pouco as estribeiras, mas que foi verdadeira no game.

- É que quando envolve pessoas que eu amo muito, isso realmente ativa em mim um lado que eu não vejo sempre, contou a irmã de Camilla.

Inclusive, ao analisar sua relação com a ex-dupla, Thamiris reforçou que, apesar dos atritos, vê a irmã como um grande exemplo:

- O BBB me fez ficar mais unida ainda na Camilla. A gente brigava hoje, cinco minutos depois a gente estava se falando.

Relação com a Vitória

E claro que Ana quis saber sobre a relação conturbada com Vitória Strada. Depois de justificar as brigas com a atriz, Thamiris afirmou:

- Ela não era uma pessoa que me incomodava. Eu não sabia que a relação dela com o Matteus era tão quiquiqui. Eu entendia como uma relação de irmão.

Ana ainda chamou o VAR e relembrou uma cena polêmica em que Thamiris aparece torcendo contra a aliada.

- Eu nunca torci para a Vitória ir para o paredão.