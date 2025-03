Ex-peões de A Fazenda, Nathalia Valente e Yuri Meirelles estão noivos

2025 começou com muito amor entre alguns casais! No dia 11 de março, Nathalia Valente e Yuri Meirelles anunciaram que estão noivos.

Através das redes sociais, a influenciadora mostrou o momento em que é surpreendida pelo amado durante uma viagem romântica:

Eu nem acredito, parece que estou vivendo um sonho? O amor da minha vida me pediu em casamento hoje, em um lugar lindo, do jeito que eu sempre sonhei, EU ESTOU NOIVA GENTE!!! Jaja eu vou casar com um vestido branco lindo, e um homem maravilhoso vai estar me esperando?. Deus me abençoou tanto com você, eu amo viver com você, amo o fato de ser sua mulher? EU VOU CASAR GENTEEEEE, escreveu ela, toda feliz.