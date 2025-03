Sesi Diadema promove contação de história aberta à comunidade no dia 15 de março

Com o objetivo de explorar o lúdico através da visualização de traços gráficos e imaginação sem limite das crianças, a Cia do Liquidificador irá apresentar a história Barbar@, no Sesi Diadema. O evento será no dia 15 de março, às 10h, e faz parte da programação de lazer aos sábados. A entrada é a gratuita para toda a comunidade, com inscrições via Meu Sesi.

O projeto faz parte do ciclo de contações de histórias Aventuras Ilustradas, fruto da parceria entre a Cia. do Liquidificador, grupo que pesquisa narrativas orais, com o Coletivo Entrelinhas, que trabalha com facilitação gráfica. As interações com a plateia sempre são possíveis, o que resultará em um desenho e narrações exclusivos, utilizando a imaginação e repertório do público.

LEIA TAMBÉM:

Nany People volta a Santo André para espetáculo ‘Nany é Pop’



Escola Livre de Teatro celebra início do ano com programação gratuita



Em Barbar@ é trabalhado o conceito de artes cênicas, visuais e literatura juntos, explorando as potencialidades do público de uma forma original e divertida. A apresentação é baseada no livro ilustrado de Renato Moriconi, que narra a história apenas com imagens, onde, a partir de estímulos dos contadores, narrador e desenhista, o enredo é construído com a ajuda do público, que sugere quais desafios serão enfrentados. Caberá aos espectadores definir qual a missão da personagem, seus objetivos, anseios, e como enfrentará cada desafio.

Sábados de lazer

Além da Contação de História, o Sesi Diadema terá uma programação especial de lazer no dia 15 de março, com atividades para todas as idades (também abertas ao público). Confira os horários abaixo e inscreva-se pelo MEU SESI para participar.

9h – Confecção de marca páginas.

10h – Contação de Histórias

13h30 – Alongamento e mobilidade; e oficina de pintura

14h – Vivência de Beach Tênis

15h30 – Aulão de funcional na areia

Serviço

Contação de Histórias: Barbar@ - Cia do Liquidificador.

Data e hora: 15 de março, às 10h.

Local: Sesi Diadema - Av. Paranapanema, 1500 - Taboão (Entrada pela portaria 1).

Gratuito.

Link para inscrição: https://meusesi.sesisp.org.br/Reserva/009d1d79-db82-4b74-51e2-08dd50211543

Inscrição para Sábado de Lazer (15/3): https://www.sesisp.org.br/evento/cf668df7-8554-4004-9c67-0189d7131c82/sabados-de-lazer