BBB 25: Gracyanne Barbosa cai no choro e Aline reclama de sisters

Após mais uma eliminação no BBB25, os ânimos da casa ficaram bagunçados na madrugada desta quarta-feira, 12. Thamiris deixou o programa com 61,73% dos votos, o que fez com que alguns comemorassem o resultado por ficarem no programa, enquanto outros ficaram surpresos, como no caso de Gracyanne Barbosa - e o que não faltaram foram lágrimas.

Logo que sua aliada saiu, a musa fitness foi até o quarto e, consolada por Daniele Hypólito, chorou, ainda surpresa com o resultado. Um tempo depois, Gracyanne já foi até a cozinha falar da atitude de Vitória Strada na última votação. "Não é uma pessoa que eu quero para minha vida, com esse tipo de comportamento. Eu não confiaria nesse tipo de pessoa", disparou.

Já no Quarto Anos 50, os brothers comentaram sobre algumas atitudes de Diego Hypólito no game. "Uma coisa é ele falar: Dona Vilma, a senhora faz algumas coisas que são muito parecidas com a minha mãe. Outra coisa é falar assim: A senhora representa a minha mãe aqui dentro", comentou Vitória Strada. "Ele tem que parar com essa mania de ficar o tempo todo dizendo para as pessoas certas coisas que pareçam carinhosas", reforçou Aline.

Aline e as bailarinas

O desentendimento entre a policial, Eva e Renata não ficou só no Sincerão e Aline comentou mais uma vez o assunto com Vitória. "Fica aquela coisa de: a pessoa nem fala, nem te olha, está um clima ruim", comentou a baiana. "Quem você acha que está mais assim com você?", questionou a atriz. "Desde aquele momento que eu estava chateada com Renata, já estava bem retraída, mas ela já estava também. Naturalmente, com o passar dos dias, isso acabou se estendendo para Eva. A nossa relação já estava diferente, mas eu ainda tinha um carinho muito grande", explicou Aline.

