Corinthians mira feito histórico para avançar na Pré-Libertadores

O Corinthians terá de fazer história se quiser garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Isso porque, o Timão terá nesta quarta-feira (12) a ingrata missão de buscar uma virada após a derrota por 3 a 0 contra o Barcelona-EQU, na partida de ida pela segunda fase preliminar. Jogando na Neo Química Arena, a bola rola às 21h30.

Para avançar e, consequentemente confirmar seu lugar na fase de grupos, o Alvinegro precisa de uma goleada por quatro gols de diferença. Uma vitória por três tentos levaria a eliminatória aos pênaltis.

Se conseguir o resultado, o Timão ficará gravado na história do torneio continental, já que somente cinco clubes conseguiram virar eliminatórias nestas condições.

Para a decisão, o time de Ramón Díaz não terá o lateral-esquerdo Angileri, titular no último compromisso pelo Paulista. O atleta não está inscrito na competição, e Matheus Bidu deve voltar a formar parte da equipe titular.

Já o atacante Yuri Alberto era dúvida para o jogo após sofrer trauma no pé esquerdo, mas o clube não detectou lesão nos exames realizados durante a preparação. Com isso, o número 9 deve ser mantido no ataque do Timão, formando dupla com o holandês Memphis Depay.