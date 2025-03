Papa Francisco descansa bem durante a noite, afirma Vaticano

O papa Francisco teve uma noite tranquila, de acordo com um comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira (12), pelo Vaticano. A condição clínica do sumo pontífice permanece estável, com leve melhora, mas o quadro continua complexo, segundo informou a Santa Sé na tarde do dia anterior, terça-feira, (11).

Na noite da última segunda-feira (10), o prognóstico deixou de ser reservado após as melhoras no seu estado de saúde se consolidarem. O termo é normalmente usado no meio médico para indicar que não é possível prever as chances de recuperação de um paciente. A expressão costuma ser empregada para se referir, portanto, a quadros clínicos mais graves.

Francisco foi internado em 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma. Ainda não há previsão de alta para o argentino.

Na semana passada, após um período de estabilidade, o paciente sofreu uma recaída, necessitando de ventilação mecânica não invasiva devido a episódios de insuficiência respiratória e broncoespasmo, além de enfrentar insuficiência renal leve e precisar de uma transfusão de sangue.