Logo após saída da irmã, Thamiris é eliminada do BBB25

Os posicionamentos com a irmã Camilla e a falta deles durante a semana garantiram a saída de Thamiris nesta terça-feira, dia 11, com 61,73%. A nutricionista teve um embate no paredão contra os amigos Aline e Vinícius, que levaram 35,97% e 2,3% dos votos.

Começando com os melhores momentos do sincerão que rolou na última segunda-feira, dia 10, o programa mostrou os resultados das escolhas do trio do pipocomêtro.

O vídeo especial da participante da noite foi feito para Vitória Strada. Seguindo uma grande trama digna de filme ou novela, a história da atriz dentro do BBB25 foi contada. Rafael Portugal continuou com a temática de Strada no começo de mais um C.A.T BBB.

Com dinâmicas já muito amadas, como o Cine BBB, que teve Vinícius, Aline e Guilherme curtindo chocolates com um filmaço, o reality recebeu mais uma novidade. Já no discurso de abertura Tadeu Schmidt contou que um participante vai ser escolhido pelo público para ficar em uma vitrine com o Seu Fifi.

Chegando a tão esperada hora da eliminação, Tadeu começou mais um dos discursos que ficam na mente dos jogadores. Desta vez, ele focou em Aline e Thamiris, principalmente em como nos últimos dias elas apostaram em estratégias opostas, com a primeira se posicionando e a segunda fugindo de discussões. Ao final, deu o resultado da saída da nutricionista.