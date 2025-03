Marcelo Lima envia à Câmara projeto para a criar Faculdade Municipal de São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), em reunião com secretários e vereadores da base governista na noite desta terça-feira anunciou a criação da Faculdade Municipal. O projeto enviado à Câmara será apreciado na sessão desta quarta-feira. A iniciativa, segundo apurou o Diário, vai beneficiar ainda este ano 200 alunos em situação de vulnerabilidade social.

O projeto é viabilizado a partir de parcerias estratégicas com instituições de ensino superior sem gerar “grandes custos para a Prefeitura”, garantiu uma fonte do governo a par do assunto. A sede para abrigar o campus e outros detalhes serão anunciados nesta quinta-feira.

A unidade será instalada em próprio municipal e a administração ficará sob o guarda-chuva da Prefeitura e gestão dos cursos na responsabilidade das instituições parceiras.

Em vídeo postado na noite desta terça-feira, Lima celebrou mais uma conquista. “Acabo de entregar para a Câmara apreciar projeto da Faculdade Municipal gratuita. Espero o aval dos vereadores para tornar esse grande projeto e realidade. Mais um compromisso de campanha sendo realizado”, declarou.

Julinho Fuzari (Cidadania), líder do governo Marcelo Lima na Câmara, afirmou que o projeto “desce amanhã (quarta-feira) para aprovação em regime de urgência”.

A oferta de cursos contemplará as modalidades EaD (Ensino a Distância) e presencial.

O projeto prevê que o vestibular para ingresso na instituição poderá ser realizado tanto na modalidade presencial quanto na on-line.