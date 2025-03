Paris Saint-Germain bate Liverpool nos pênaltis e leva vaga nas quartas da Liga dos Campeões

Em um jogo com direito a prorrogação e pênaltis, o Paris Saint-Germain fez o que parecia improvável. Superou o Liverpool nas cobranças de penalidades após vitória por 1 a 0 no tempo normal e garantiu a sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. O herói foi Donnarumma que pegou duas cobranças. Dembelé autor do gol no tempo normal, também estufou a rede. Darwin Nuñez e Curtis Jones desperdiçaram enquanto Doué acertou o tiro final e estabeleceu 4 a 1 na disputa por penalidades.

A vaga ganhou mais importância para os franceses pelo histórico nestas oitavas de final. Na ida, em Paris, a equipe do técnico Arne Slot levou a melhor ao vencer o confronto por 1 a 0. Na volta, foram os visitantes que saíram vencedores pelo mesmo placar.

Mais perto de fazer o segundo do que o Liverpool de empatar na prorrogação, Dembelé protagonizou um duelo à parte com Alisson. Nesta disputa, porém, o goleiro brasileiro fechou a meta.

Na disputa por pênaltis, o PSG saiu na frente com Vitinha, mas Salah empatou. Gonçalo Ramos, que entrou só para as cobranças, acertou o canto e recolocou os visitantes na frente. Darwin Nuñez foi o primeiro a falhar na segunda tentativa dos ingleses. Dembelé, autor do gol no tempo normal, fez 3 a 1. Curtis Jones também errou e piorou a situação. Doué cobrou, fez a quarta cobrança e garantiu a vaga.

No tempo normal, em Anfield, emoções aconteceram desde o início para os torcedores das duas equipes. Em desvantagem por ter perdido o jogo de ida, a equipe francesa logo balançou a rede do rival. Dembelé iniciou a ofensiva com um belo passe na direita para Barcola.

O atacante engatou a quinta marcha e cruzou rasteiro na pequena área. Konaté deu o carrinho para fazer o corte, mas acabou tirando o goleiro Alisson do lance. Mais esperto na jogada, Dembelé chegou primeiro na bola e tocou para o gol vazio colocando os visitantes na frente com apenas 11 minutos.

A busca pelo gol, desde cedo, foi a tônica do encontro. Se Donnarumma teve que trabalhar em chute de Konaté, o goleiro do Liverpool também apareceu bem ao se atirar aos pés de Barcola e evitar o que seria o segundo gol dos franceses.

Apático, o Liverpool esteve perto de ir para o intervalo perdendo de mais. Dembelé perdeu gol incrível ao adiantar a bola na pequena área e permitiu a defesa de Alisson. Depois, Kvaratskhelia quase acertou o travessão.

No segundo tempo, o jogo ganhou contornos dramáticos com o PSG pressionando e o Liverpool tendo dificuldade em se impor. Aos nove minutos, a rede até balançou em favor dos ingleses, mas o gol foi anulado por impedimento de Luiz Díaz.

O recuo dos visitantes trouxe o Liverpool para cima e a partida ganhou em emoção. Salah perdeu boa chance. Quansah, de cabeça, carimbou a trave dos rivais.

Na prorrogação, mais tensão para os torcedores. Após diminuir o ritmo no fim do tempo normal, o PSG voltou a apostar no ataque e obrigou Alisson a pelo menos duas grandes defesas no período extra.

Nos pênaltis, enfim, o PSG garantiu a vaga. Em cobrança de Doué, os visitantes estabeleceram 4 a 1 nas penalidades e fizeram a festa na casa do Liverpool.

INTER VOLTA A VENCER E FEYENOORD E ENCARA O BAYERN

Com uma vantagem confortável após vencer o jogo de ida por 2 a 0 na Holanda, a Inter não teve dificuldades para confirmar o seu ingresso nas quartas de final ao vencer o Feyenoord no confronto de volta, em Milão, por 2 a 1.

O rival da próxima fase já está definido. Os italianos encaram o Bayern de Munique que passou pelo Leverkusen também nesta terça-feira e garantiu a classificação.

Sob o apoio de sua torcida no San Siro, a equipe italiana inaugurou o marcador ainda na primeira etapa. Marcus Thuram recebeu pela esquerda do ataque, se livrou de dois marcadores e bateu cruzado para fazer 1 a 0.

O meio-campista Moder foi derrubado dentro da área e acendeu uma chama de esperança nos jogadores holandeses. O próprio jogador foi para a cobrança da penalidade e deixou tudo igual. Também de pênalti, os italianos definiram o triunfo com um gol de Çalhanoglu.

BAYERN DE MUNIQUE REPETE TRIUNFO SOBRE RIVAL ALEMÃO

Após bater o rival Bayer Leverkusen na ida por 3 a 0, o Bayern de Munique voltou a ser mais efetivo nesta fase eliminatória e confirmou a vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões com um novo triunfo, desta vez de 2 a 0, sobre os anfitriões.

Os gols do confronto foram marcados por Harry Kane e Davies. No início do segundo tempo, o camisa 9 aproveitou uma falha da defesa e pegou uma sobra na área e inaugurou o placar. Depois, o artilheiro atuou como garçom para sua equipe ampliar. Ele achou Davies livre e tocou: o defensor caprichou na conclusão e definiu o duelo em 2 a 0. C