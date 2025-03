Anchieta e Imigrantes têm trânsito lento nesta terça-feira (11)

Atenção motoristas, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) tem congestionamento nesta terça-feira (11). O tráfego é lento na Imigrantes, sentido Litoral, do km 67 ao km 70, pelo alto fluxo de veículos. Na Anchieta, sentido Capital, há lentidão do km 64 ao km 61 e do km 20 ao km 17.

A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá, do km 264,5 ao km 263, devido ao alto fluxo de veículos comerciais.

A concessionária recomenda que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da Via Anchieta.

Tempo encoberto, com neblina no topo de serra, onde a visibilidade é parcial.

Por conta da baixa visibilidade, as alças de acesso da via Anchieta, no km 40, sentido São Paulo, com acesso à Interligação Planalto e Imigrantes, estão bloqueadas. Alça da Imigrantes de acesso à Interligação, no km 42, sentido via Anchieta, e de acesso ao retorno na Interligação Planalto, no km 40,2, sentido Litoral, estão bloqueadas.

O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex-Piaçaguera - Guarujá).