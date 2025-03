Ana Castela compra mansão de R$ 7 milhões em Orlando e recebe elogios da mãe

Ana Castela, de 21 anos, comprou uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em R$ 7 milhões (aproximadamente US$ 1,2 milhão). A cantora mostrou o imóvel em suas redes sociais no domingo, 9.

A mãe da cantora, Michele Castela, a parabenizou: "Nosso maior orgulho. Você merece o mundo". As postagens também contam com a divulgação de Rodrigo Branco, que faz parte da equipe por trás do contrato imobiliário.

Em entrevista para a revista Billboard, Ana Castela confirmou que a propriedade será destinada para aluguel quando ela não estiver na cidade.

O condomínio em que está localizada a mansão também abriga as residências de Bruna Marquezine e Larissa Manoela. O projeto arquitetônico é de Ingrid Peski. Ela é conhecida pelos projetos em residências de famosos em Orlando. Peski também projetou o quarto de Zuri, filha de Ludmilla e Bruna, além de uma propriedade de Deborah Secco localizada nos Estados Unidos.