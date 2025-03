São Bernardo aplica ‘provão’ para avaliar alfabetização até 5ª série

Em uma iniciativa inédita no município, a Secretaria de Educação de São Bernardo iniciou nesta segunda-feira (10) a aplicação da primeira Avaliação Diagnóstica e Formativa de Alfabetização, um tipo de provão feito com crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino.

Na prática, a ação que vai até 14 de março envolve 78 escolas do município e 41.231 alunos, incluindo os estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Neste prazo serão aplicadas provas com objetivo de identificar o nível de aprendizagem dos estudantes, principalmente aqueles em fase de alfabetização. Com base nesses dados, segundo o secretário de Educação, Júlio César da Costa, a administração pretende criar novas estratégias pedagógicas para os alunos e para requalificar professores e gestores escolares.

Costa explica que os dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) de 2023 apontam para uma média de 56,4% de crianças do 2º ano do ensino fundamental ainda não alfabetizadas em todo país. E em São Bernardo, esse número é de 55,6%. “Infelizmente esses dados, muito preocupantes, não valem para as crianças de agora, que em 2023 ainda não tinham entrado na escola, por isso estamos criando uma avaliação nossa para que tenhamos resultados atuais em apenas uma semana. Esses dados nos darão dicas muito precisas de onde e como investir”, disse.

Segundo o secretário, o mais alarmante nesse processo é que as crianças não alfabetizadas nas primeiras séries, mesmo sanado o problema, terão que recompor o currículo de aprendizado perdido nos anos anteriores, e alunos que demoram a se alfabetizar geralmente não conseguem fazer esse processo. “Queremos criar uma política de educação para que todos os estudantes se alfabetizem no 1º e 2º ano e também para recuperar aqueles que não se alfabetizaram em 2023 e 2024.”

Os resultados da avaliação já estarão disponíveis na semana que vem, segundo Costa, “aluno por aluno, escola por escola” e esse sistema será repetido a cada seis meses para balizar os rumos do projeto educacional de São Bernardo.

“Esse projeto se baseia em uma decisão do prefeito Marcelo Lima (Podemos) de criar uma escola pública de qualidade no município e pode se tornar referência em todo país no processo de alfabetização e qualificação de professores”, disse o secretário.

O prefeito Marcelo Lima também destacou a importância dessa avaliação feita com estudantes da rede pública. “Essa ação reforça o nosso compromisso com o aprimoramento da educação da cidade, assegurando mecanismos para um ensino mais eficiente e inclusivo. A implantação da avaliação nos dará suporte para estimular ferramentas de ensino e otimizar as práticas do dia a dia”, afirmou.