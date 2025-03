Carnaval em Ribeirão Pires tem 8 mil foliões e nenhuma ocorrência

O Carnaval de Ribeirão Pires, realizado entre os dias 23 de fevereiro e 9 de março, reuniu mais de 8 mil foliões e foi marcado pela tranquilidade e segurança, sem registros de ocorrências durante as festividades.

O prefeito Guto Volpi (PL) celebrou o sucesso do evento e destacou o trabalho das forças de segurança. "Moradores e visitantes curtiram o Carnaval aqui em Ribeirão Pires na maior tranquilidade! Desde o início das atividades dessa época, não tivemos ocorrências registradas na cidade! Agradeço à Polícia Municipal - nossa antiga GCM - à PM, Polícia Civil e a todos os profissionais que atuaram para garantir a segurança dos foliões aqui em Ribeirão. Trabalho sério que mantém o padrão dos eventos da cidade", afirmou Volpi.





A programação do Carnaval contou com Carnaval em Família para todas as idades.