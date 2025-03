Defesa Civil alerta para chuvas intensas em São Caetano e região

A Defesa Civil emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas intensas em São Caetano e no Grande ABC entre esta segunda-feira (10) e quarta-feira (12). Segundo o órgão, os temporais podem ser acompanhados de raios, ventos fortes e granizo, aumentando o risco de transtornos na região.



A recomendação é para que moradores de áreas vulneráveis fiquem atentos a possíveis alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra.



Em caso de emergência, a população pode acionar o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) pelo telefone 0800 7000 156.

Previsão do Tempo

A segunda-feira (10) será de tempo instável em todas as cidades do Grande ABC. A chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo aumenta a possibilidade de pancadas de chuva forte ao longo do dia, com ocorrência de raios e rajadas de vento, conforme previsão da Defesa Civil estadual.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região terá muitas nuvens e precipitações isoladas desde a manhã. À tarde, há risco de chuva mais intensa, que pode se estender para a noite, com o céu permanecendo encoberto.



As temperaturas devem variar entre 18°C e 26°C. Em Santo André e Mauá, os termômetros podem chegar a 26°C. Já em São Bernardo, Diadema, São Caetano e Ribeirão Pires, a máxima será de 25°C. Rio Grande da Serra terá a menor variação térmica, com mínima de 18°C e máxima de 23°C.



Recomendações da Defesa Civil

Diante do risco de tempestades, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas mais vulneráveis, como regiões sujeitas a alagamentos e deslizamentos de terra. Em caso de emergência, a população pode acionar o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) pelo telefone 0800 7000 156.