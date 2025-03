Alcolumbre e Motta participarão de posse de Gleisi e Padilha

Os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), participarão da cerimônia de posse de Gleisi Hoffmann como nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais e Alexandre Padilha como novo ministro da Saúde. O evento será às 15h no Palácio do Planalto e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula anunciou Padilha e Gleisi nos respectivos ministérios há cerca de dez dias, intensificando a reforma ministerial prevista para a segunda metade de seu mandato, mirando a eleição de 2026. Padilha deixará a SRI e substituirá Nísia Trindade, que comandava a Saúde desde 2023. Glesi entrará na vaga do comando da articulação política no Palácio do Planalto.

Com as mudanças, que devem se estender a outras pastas nas próximas semanas, Lula tenta impor um freio de arrumação para estancar o desgaste e a queda de popularidade que o governo vem sofrendo e se preparar para 2026, quando ele pretende disputar a reeleição. Tanto Saúde quanto Relações Institucionais são vistos como ministérios estratégicos para a gestão se posicionar para o próximo pleito eleitoral.

Com perfil combativo e de fidelidade a Lula, integrantes do governo avaliam que Gleisi adotará uma postura de governo mais combativa e defensiva em relação ao Congresso e à defesa da gestão federal. O impasse das emendas, por exemplo, é avaliado como o principal tópico que o ministério terá que enfrentar neste ano.

A ida de Gleisi à SRI enfrentou resistências tanto da oposição quanto de integrantes da base do governo. Para parlamentares, a postura aguerrida da deputada pode ser um empecilho para o governo ampliar sua base e conquistar votos no Congresso. Na opinião de deputados do Centrão, a Secretaria das Relações Institucionais deveria ser ocupada por um nome com mais trânsito entre as diferentes forças políticas, o que já não era visto com Padilha, muito menos se daria com Gleisi.

Porém, para interlocutores do Palácio do Planalto, Gleisi deverá amenizar seu perfil, uma vez que estará submetida agora ao chefe do Executivo, e não mais será a presidente do PT. A expectativa de aliados é que a parlamentar passe a evitar críticas que possam prejudicar o governo, mas não deve abandonar sua atividade nas redes sociais em defesa da gestão federal.