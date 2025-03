1955. Prefeitos renunciam. Preferem ser deputados.

Em março de 1955, os prefeitos Fioravante Zampol (Santo André) e Lauro Gomes de Almeida (São Bernardo), eleitos, respectivamente, deputado estadual e deputado federal, preferiram deixar seus postos para seguirem na Alesp e Câmara Federal.

Hoje é diferente. Deputados usam o legislativo como ponte para serem prefeitos em suas cidades.

SANTO ANDRÉ

Em 1955, em ato realizado em 11 de março, a Câmara de Santo André recebeu e registrou as renúncias do prefeito Fioravante Zampol e do vice-prefeito Pedro Dell’Antonia.

Zampol, eleito deputado estadual, preferiu afastar-se da Prefeitura para assumir cadeira na Assembleia Legislativa. Pierim Dell’Antonia, para não se tornar inelegível na eleição municipal de outubro próximo, renunciou ao cargo de vice.

Com a renúncia de Zampol e Pierim, um mandato tampão de 15 dias foi estabelecimento: Bruno José Daniel, presidente da Câmara, assumiu a prefeitura de Santo André; Affonso Maria Zanei, o cargo de vice-prefeito.

Completaria o mandato como prefeito o vereador Luiz Boschetti, eleito pelos seus pares e que tomou posse em 28 de março, revezando-se no cargo com Bruno Daniel.

Pierim Dell’Antonia seria eleito prefeito em outubro de 1955, cumprindo o mandato 1956-59.

SÃO BERNARDO

Lauro Gomes não completou o mandato de prefeito. Eleito deputado federal, renunciou para exercer o mandato parlamentar na então capital da República, Rio de Janeiro.

Bortolo Basso, líder autonomista em 1944, vice-prefeito na primeira gestão de Lauro Gomes, seguiu o exemplo do colega Pierim, em Santo André. Optou em não ocupar o cargo de prefeito, com vistas a sucessão municipal. Assumiu como prefeito Sérgio Balottim. E Bortolo Basso não chegou a prefeito. Lauro Gomes apoiou o vereador Aldino Pinotti, que ganhou as eleições.

Nas voltas da política em São Bernardo, Pinotti romperia com Lauro Gomes e manteria uma proximidade muito grande, pelos anos afora, com Sérgio Balottim.

Crédito da foto 1 – Foto Norma; Folha do Povo; acervo: Adelino Faccioli

TRANSMISSÃO. O abraço de Bruno Daniel e Fioravante Zapol em 11 de março de 1955. Entre os dois, ao fundo, Pedro Dell’Antonia. Ao redor, vereadores da situação. Santo André ganhava um prefeito-tampão, Bruno Daniel, pai do futuro prefeito Celso Daniel

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 11 de março de 1995 – Edição 8958

MANCHETE – Banco Central volta a desvalorizar o real, facilita entrada de capital e acalma mercado.

MEIO AMBIENTE – Polícia Florestal do Grande ABC realizava uma super blitz em área de mananciais, a primeira depois da transferência da sua sede de São Bernardo para Santo André.

Foi a maior fiscalização já realizada para identificar as ocupações ilegais e multar os responsáveis pela agressão ambiental.

ESTRADAS – O governo Mário Covas admitia, pela primeira vez, a possibilidade de rever a cobrança de pedágios nos quilômetros 16, 22 e 26 da Imigrantes.

EM 11 DE MARÇO DE...

1905 – Iniciado o sumário de culpa contra Giuseppe Lagama, Nilo Nicola, Deonato Cento Duarte e Rocco Passore, denunciados como autores do crime de que foi vítima o capitalista Joaquim Antonio Rebello (ou Rabello) Lobo, na Estação Rio Grande (da Serra).

Roma, 10. Em Milão realizava-se um corso de mascarados. Tomaram parte as rainhas do mercado e 30 carruagens ornamentadas. Houve batalha de flores.

1955 – Terminava a greve dos comandantes e pilotos da Panair do Brasil, que vinha se arrastando desde o início do ano.

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Publicidade (radialistas e publicitários) festejava o décimo aniversário.

Rio 9. Inauguradas as novas instalações do Museu Histórico Nacional, na Praça Marechal Ancora.

NOTA – Presentemente fechado, para reforma.

1990 - Falecia Augusto Savietto, último remanescente, no Grande ABC, do grupo de sindicalistas da linha anarquista italiana e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André entre 1938 e 1942.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Angatuba. Fundado em 11-3-1862 e elevado a município em 1885, quando se separa de Itapetininga.

Em Alagoas, Chã Preta e Mata Roma.

Em Pernambuco, Jupi e Mirandiba.

E mais: Governador Eugênio Barros (MA), Guaraqueçaba (PR) e Ibirama (SC).

Santo Eulógio

11 de março

Nasceu em Córdoba, em uma família nobre. Como sacerdote, amparava os cristãos presos. Ordenado bispo de Córdoba, passou a ser considerado líder da resistência aos muçulmanos. Perseguido por ser cristão, Santo Eulógio foi preso e condenado. Morreu no dia 11 de março de 859.

Ilustração: Arquidiocese de Belo Horizonte