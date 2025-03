Obituário - 11 de março de 2025

Cid Flaquer Scartezzini

(São Paulo, 23-2-1929 – 7-3-2025)

Descendente direto do senador Flaquer, vereador em Santo André, Dr. Flaquer Scartezzini chegou a ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral.

“Dr. Cid Flaquer Scartezzini, nos vários cargos que ocupou, sempre elevou o nome de Santo André e de todo o ABC”, comenta o memorialista João Fernando Musa, também descendente da família Flaquer.

Ministro Flaquer Scartezzini está nas duas edições do Almanaque dos Vereadores do Grande ABC, idealizados a partir de pesquisas aqui em Memória.

Ele assumiu como suplente a Câmara de Santo André em 1957. Reelegeu-se em 1959. Foi presidente das Comissões de Cultura, Finanças e Constituição e Justiça, nesta por quatro vezes. Exerceu a Presidência do Legislativo em 1961. Foi assessor técnico-legislativo da Prefeitura de Santo André entre 1965 e 1967.

Advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1953. Professor. Lecionou na Faculdade Senador Flaquer. Presidiu a Associação dos Advogados de Santo André de 1962 a 1967.

Em 1981, a Câmara de Santo André aprovou voto de congratulações pela sua indicação e nomeação para o cargo de ministro do Tribunal Federal de Recursos e conferiu-lhe a Medalha do Mérito do Município.

Ministro Cid Flaquer Scartezzini para aos 96 anos. Foi sepultado no sábado 8, no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

FRASES

“A Justiça Eleitoral não tem um terceiro caminho: ou cassa os candidatos implicados ou diz que não houve abuso da máquina do governo em favor de Fernando Henrique, nem da máquina sindical em favor de Lula (12-9-1994).

“Não existe meio termo. A legislação deveria ter uma graduação de penas. A lei é um pouco drástica” (idem).

SANTO ANDRÉ

Luiza Agostini Mochiutte, 100. Natural de Boa Esperança do Sul (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Adelina Goldoni Reinaldo, 92. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irson da Silva, 91. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Jorge Pache, 91. Natural de Birigui (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Crematório Complexo Memorial.

Rosa Martins Moreira, 88. Natural de Chavantes (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elenice Maria Ferreira Garcia, 79. Natural de Divinolândia (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Sérgio Gimenes, 71. Natural de Lins (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalva Lombardi Toledo, 67. Natural de Irapuã (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Enedina Scalesi Poiatti, 95. Natural de Descalvado (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Marilea Steler de Almeida, 82. Natural de Birigui (SP). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

SÃO CAETANO

Alcides Orlando, 93. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano, Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Layde Ferranti Franção, 93. Natural de Santa Gertrudes (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Olinda da Silva Moita, 90. Natural de Portugal. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Antonio Xavier de Oliveira, 83. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Jardim Padre Anchieta, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

João Apolinário dos Anjos, 79. Natural de Seabra (Bahia). Residia no Jardim Guanhembu, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Misael Inês da Silva, 43. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Sérgio Luiz Conde, 70. Natural de Mauá. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Dionísia da Silva, 88. Natural de Bom Jardim (Pernambuco). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Gerson Moizeis Constantino, 62. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Servidor público. Ex-vereador. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.