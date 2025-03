Gil dispara contra arbitragem após eliminação do Santos: 'O juiz tem que ter mais culhão'

Em uma partida marcada pela tensão e rivalidade entre dois grandes clubes paulistas, também não faltou revolta com a arbitragem. Gil, zagueiro do Santos, demonstrou toda sua insatisfação com a atuação do juiz Matheus Delgado Candançan na vitória por 2 a 1 do Corinthians neste domingo, pela semifinal do Paulistão 2025.

Para a CazéTV, canal na internet que transmitiu a partida, o defensor santista elevou o tom de voz e não poupou palavras para detonar a arbitragem. "Primeiro só quero falar. Essa semifinal ou clássico tem que apitar cara de fora", começou. "O cara do Mirassol tomou carrinho por trás aqui e não foi expulso. O Zé Ivaldo deu o carrinho aqui, ele foi ver e expulsou. Lá não expulsou e não viu. Tem que ter critério para apitar essa p.... O juiz tem que ter mais culhão."

Para o defensor, que teve uma passagem vencedora no Corinthians, a partida foi bastante disputada e os dois times tiveram chances de vencer a partida e garantir um lugar na final do Estadual. "Clássico é decidido nos detalhes, não conseguimos vencer, agora é continuar trabalhando."

Após "extravasar" na entrevista, principalmente em relação à expulsão de seu companheiro no jogo, Gil reconheceu que o juiz, de uma forma geral, teve uma atuação satisfatória no clássico. "O Matheus é muito novo para apitar um clássico desse tamanho. As decisões que ele tomou. Ele deu amarelo e depois vem chamar VAR. Porque não chamou contra o Mirassol aqui? Foi isso que eu fui questionar com ele. Mas no mais, ele estava bem no jogo", afirmou o atleta ainda no gramado.

Fora da final, o Santos agora tem três semanas livres para treinar de olho na estreia do Campeonato Brasileiro 2025. O time da Vila Belmiro encara o Vasco, no Rio, na primeira rodada da competição. O Corinthians, por sua vez, celebra a ida à decisão do Estadual, mas o sinal de alerta continua ligado. A equipe do Parque São Jorge tem o duelo de volta contra o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira. Depois de perder por 3 a 0 no Equador, o time de Ramón Díaz precisa de uma remontada histórica para avançar à fase de grupos da Copa Libertadores.

O outro finalista do Paulistão 2025 será conhecido nesta segunda-feira. O Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque às 21h35 (horário de Brasília).