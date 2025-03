Fluminense empata com Volta Redonda e confirma Fla-Flu na decisão do Carioca 2025

O Fluminense está na final do Campeonato Carioca de 2025. Depois de vencer o jogo de ida por 4 a 0 no Maracanã, a equipe do técnico Mano Menezes segurou neste domingo o empate sem gols com o Volta Redonda, que vinha sendo o grande destaque da competição, no estádio Raulino de Oliveira, e carimbou o passaporte para a grande decisão. O primeiro jogo será disputado quarta-feira e o segundo, provavelmente, no próximo sábado, dia 15.

Nesta final, que também será disputada em jogos de ida e volta, o Fluminense terá o Flamengo pela frente, que venceu o Vasco, duas vezes nas semifinais - 1 a 0 e 2 a 1. O time rubro-negro, inclusive, é o maior campeão carioca, único com mais títulos que o Fluminense, com 38 troféus, e corre atrás do bicampeonato. O Fluminense, com 33 títulos. foi bicampeão em 2022 e 2023.

Os dois rivais voltam a disputar a final do Estadual depois de dois anos, já que a última vez que se enfrentaram na decisão foi em 2023. No ano passado, o Flamengo foi campeão em cima do Nova Iguaçu. O Volta Redonda, por sua vez, se despede do torneio como grande destaque positivo. Fez a segunda melhor campanha na classificação geral, ficando atrás apenas do Flamengo.

O primeiro tempo foi de pouca intensidade para os dois lados. Mas, mesmo com um time misto, com alguns jogadores considerados reservas em campo devido a grande vantagem construída no jogo de ida, o Fluminense controlou as primeiras ações da partida.

Mas, aos poucos, o Volta Redonda foi se soltando e equilibrou o duelo, criando algumas poucas chances. A melhor delas veio aos 30 minutos, quando MV cobrou falta com estilo, Fábio acompanhou, mas a bola foi para fora. Por isso, a partida foi mesmo para o intervalo com empate sem gols.

No segundo tempo, a perspectiva do jogo não mudou muito, com o Fluminense controlando a vantagem e o Volta Redonda tentando ir ao ataque para diminuir. Porém, foi o time tricolor que criou a primeira boa chance da segunda etapa. Aos 19, Serna recebeu na área, driblou um marcador e finalizou firme, mas Sanchez apareceu para tirar em cima da linha.

A resposta do Volta Redonda veio aos 34. Pierre recebeu na intermediária e arriscou um chute forte. A bola ainda desviou em um companheiro no meio do caminho, e acabou saindo tirando tinta da trave. Por isso, o duelo acabou mesmo com o empate por 0 a 0.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 0 FLUMINENSE

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Henrique Silva (Caio Vitor), Bruno Barra, Fabrício e Sanchez; Pierre, Robinho (Matheus Lucas), Chay (Kelvin) e PK (Luciano Naninho); MV e Bruno Santos (Mirandinha). Técnico: Rogério Corrêa.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Thiago Santos), Freytes e Renê; Otávio (Bernal), Hércules e Arias (Nonato); Serna, Everaldo (Cano) e Keno (Paulo Baya). Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 7.521 torcedores.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).