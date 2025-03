Bahia peca nas finalizações e fica no empate sem gols diante do Boston River pela Libertadores

O Bahia não conseguiu abrir vantagem na terceira fase da pré-Libertadores. No estádio Centenário, em Montevidéu, o time brasileiro teve amplo domínio - principalmente na primeira etapa - mas não traduziu em gols e ficou no empate por 0 a 0 diante do Boston River, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da fase prévia.

Com a igualdade, o Bahia precisa de uma vitória simples na próxima quinta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, para carimbar o passaporte para a fase de grupos da competição continental. Em caso de um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Bahia começou a partida como se estivesse na Fonte Nova. Dominante na posse de bola, comandava todas as ações na partida, mas não conseguia resultar em finalizações. A primeira, com perigo, só foi sair aos 27 minutos, em chute forte de Jean Lucas que parou em grande defesa do goleiro uruguaio.

O lance não animou os baianos, que seguiram construindo boas jogadas ofensivas, mas sem ter a efetividade necessária para abrir o marcador. No fim, mesmo com tanto volume ofensivo, o Bahia pecou nas conclusões e foi para o intervalo sem balançar as redes.

O Bahia voltou do intervalo levando um susto. No primeiro ataque, o Boston chegou a balançar as redes, mas o tento foi anulado por impedimento de Adamo, na origem da jogada. O tempo passava e o time brasileiro não conseguia imprimir o mesmo domínio da primeira etapa e mal chegava na área uruguaia.

Sem conseguir se impor, o Bahia era nulo ofensivamente, sem levar perigo, entretanto também não sofria na parte defensiva. Na reta final, satisfeito com o empate, o Bahia administrou o empate e não obteve vantagem jogando no Uruguai.

FICHA TÉCNICA

BOSTON RIVER 0 X 0 BAHIA

BOSTON RIVER - Antúnez; Acosta, Marcos Gómez, Bortagaray e Fredy Martínez; Maurício Vera, Baltasar Barcia (Alex Silva), Chiappini (Muñoa) e Amado (Gastón Pérez); Guillermo López (Alexander González) e Adamo (Anello). Técnico: Jádson Viera.

BAHIA - Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto), Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araújo), Lucho Rodríguez e Erick Pulga (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

CARTÃO AMARELO - nenhum.

ÁRBITRO - Juan Gabriel Benítez (PAR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).