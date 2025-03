Para Unica, zerar tarifa do açúcar é medida natural, adequada

O diretor-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica) disse ser "natural e adequada" a redução a zero da alíquota de importação do açúcar anunciada pelo governo federal nesta quinta-feira, 6. Ele deu a declaração a jornalistas há pouco, depois de participar de reunião no Palácio do Planalto de ministros com representantes do setor produtivo.

Ele disse que é um momento de união em torno do preço dos alimentos. Gussi afirmou querer que o setor produza mais açúcar e, havendo demanda, forneça ao mercado nacional. O representante da indústria sucroalcooleira afirmou que o açúcar já teve uma redução de 10% nos preços no último mês.

Gussi também foi questionado sobre quais seriam os impactos da medida sobre o mercado interno. Por exemplo, se as empresas passariam a importar açúcar e em quanto tempo o produto chegaria ao Brasil. Segundo ele, não há situação semelhante no passado para ajudar a estimar como será o comportamento do mercado.