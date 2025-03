De olho no Corinthians, Neymar incentiva crianças da base do Santos: 'Sigam o sonho de vocês'

Neymar vem tendo dias intensos no Santos. Além de ser um dos líderes do elenco na tentativa de recolocar a equipe na final do Paulistão - faz semifinal com o Corinthians no domingo - o astro se divide em buscar parceiros e aprimoramento à estrutura do clube e também serve de inspiração às crianças da base santista, com palavras de incentivo.

Após mais uma atividade no CT Rei Pelé, no qual crianças que miram seguir o seu sucesso no clube também trabalhavam, o camisa 10, em recepção de gala, deu orientações para os futuros Meninos da Vila, focando que o sonho de jogar bola tem de estar em primeiro lugar.

"O que posso passar é que sigam o sonho de vocês, que é ser jogador de futebol um dia. Vestir a camisa do Santos, da seleção brasileira, não será fácil, vocês vão ter de abdicar de muitas coisas, treinar, batalhar sempre, mas o sonho tem de estar sempre lá no topo", disse Neymar.

Os conselhos foram observados com atenção e olhos arregalados de ídolos mirins encantados por estarem ao lado do jogador que, solícito, tirou fotos e distribuiu autógrafos.

"Maneiro esse reconhecimento, o carinho deles, e estou muito contente e feliz. Lembrei meu momento, o treinador deles também foi meu treinador quando eu jogava futsal e revê-lo e ver toda a molecada é maravilhoso", frisou, pegando carona no carro maca após a "atividade extra."

Neymar não escondeu após os 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino que "os adversários" tinham mais medo dele na semifinal do que o contrário e está empolgado em vingança após derrota para o Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena na fase de classificação, na qual foi bastante vaiado e ofendido.