Parque Estoril amplia formas de pagamento para ingresso de visitantes

A Prefeitura de São Bernardo implementou um novo sistema de pagamento para a entrada no Parque Municipal Estoril. A mudança inclui a instalação de cinco máquinas de cartão na portaria, permitindo o pagamento dos ingressos por meio de cartões de débito e crédito. Antes, a aquisição das entradas era restrita a dinheiro em espécie e Pix.





De acordo com a administração municipal, a medida visa ampliar as opções de pagamento e facilitar o acesso dos visitantes, sem alteração nos valores praticados. A entrada no parque continua a custar R$ 5, com gratuidade para crianças até 7 anos e idosos acima de 65 anos.





A secretária de Finanças de São Bernardo, Tatiana Rebucci, afirmou que a iniciativa faz parte do processo de modernização dos meios de pagamento adotados pelo município. Segundo ela, a adoção das maquininhas de cartão proporciona mais segurança e agilidade no atendimento.





Atrações e estrutura





Fundado em 1955, o Parque Estoril reúne atrações como teleférico, passeios na Represa Billings, pedalinhos, caiaque e o zoológico municipal. O local também dispõe de trilhas para caminhada, área de piquenique, espaço para banho, estacionamento e lanchonetes. Em 2013, foi transformado na primeira unidade de conservação de São Bernardo, com foco na preservação da Mata Atlântica e da fauna local.





Serviço





O Parque Estoril está localizado na Rua Portugal, nº 1.100, bairro Estoril, e funciona de quarta a domingo, das 9h às 17h.





Valores do estacionamento:





- Carro de passeio: R$ 20



- Moto: R$ 13



- Vans: R$ 40



- Micro-ônibus: R$ 45



- Ônibus: R$ 250