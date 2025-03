United é melhor, mas cede empate para a Real Sociedad

Ainda abalado com a eliminação caseira na Copa da Inglaterra, domingo, diante do Fulham, nos pênaltis, o Manchester United voltou a campo nesta quinta-feira (6) na abertura das oitavas de final da Liga Europa e voltou a decepcionar, a desperdiçar boas chances e ceder o empate por 1 a 1, em dia no qual foi melhor, na visita à Real Sociedad.

Os comandados do questionado português Rubén Amorim decidirão em casa, em Old Trafford, daqui uma semana. O técnico, além de tentar motivar seus jogadores, ainda tem de lidar com a enorme sombra de uma possível contratação de Xabi Alonso. O treinador do Bayer Leverkusen chegaria sob enorme expectativa e com carta branca para reformular o elenco. Metade do time atual está em lista de dispensa, segundo a imprensa inglesa.

A Liga Europa é a única chance de título em temporada bastante ruim do United. Já eliminado das Copas da Inglaterra e da Liga Inglesa, a equipe ocupa somente a 14ª colocação do Inglês, distante do rebaixamento, mas também sem pretensões de vaga nas competições europeias.

O primeiro tempo foi de enorme equilíbrio em San Sebástian, com as principais jogadas dos ingleses passando pelos pés do português Bruno Fernandes. O armador ditava o ritmo, porém o time inglês exagerou nos erros de finalização.

Antes do intervalo, os espanhóis reclamaram de um pênalti por toque de mão, mas o zagueiro estava com os braços colado ao corpo e o árbitro mandou seguir. Mesmo em casa, a Real Sociedad só chegou em escanteios, sem dar trabalho ao goleiro Onana.

A etapa final iniciou com o United mais avançado e Garnacho ficou no quase, ao bater sem forças, na mão do goleiro Remiro. Na segunda oportunidade, enfim o gol. Cruzamento para traz do argentino e Zirkzee bateu de primeira para festa dos ingleses.

A Real Sociedad sentiu o gol, o United cresceu e começou a enfileirar chances. Zarnacho mandou às redes, mas pelo lado de fora. Não aproveitou e acabou castigado quando era o dono do jogo.

Apenas após mudança tripla, que os espanhóis "voltaram" para o jogo. Sempre nos "chuveirinhos". Em um deles, nova bola na mão, agora de Bruno Fernandes, e pênalti anotado após recomendação do VAR. Oyarzabal, no primeiro chute dos mandantes ao gol, empatou aos 25 minutos. Depois de jogar melhor, o United quase leva a virada no fim, em lance incrível desperdiçado por Oskarsson, cara a cara, finalizado para fora.

DEMAIS RESULTADOS

Entre os principais candidatos ao título, o Tottenham visitou o Az Alkmaar e não começou bem. Bergwall anotou um belo gol, mas contra, deixando os holandeses em vantagem na série. Apesar da queda por 1 a 0 fora de casa, os ingleses confiam em sua força no Tottenham Hotspur Stadium.

Em duelo movimentado, o Fenerbahçe recebeu o Rangers na Turquia e logo de cara "entregou" um gol aos escoceses. A zaga errou na saída duas vezes e a bola sobrou para Dessers abrir o placar. Djiku empatou em lindo voleio, mas Cerny voltou a colocar os visitantes em vantagem antes do intervalo. Na etapa final, com novo gol de Cerny, o time visitante definiu o triunfo por 3 a 1.

O placar se repetiu em outra visita. O Lyon foi até a Romênia e com gols de Tagliafico, e Fofana (duas vezes), superou o Steaua Bucareste. Baluta anotou o de honra dos mandantes.