Vereadores concedem título de cidadã são-bernardense a Michelle Bolsonaro

Os vereadores da Câmara de São Bernardo aprovaram, nesta quinta-feira (6), o título de cidadã são-bernardense à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O projeto, de autoria da vereadora Nina Braga (PL), recebeu 20 votos a favor e 3 contrários.

Durante a sessão, Nina destacou a importância da concessão da honraria, destacando o trabalho de Michelle Bolsonaro em prol das causas sociais e da inclusão. “Este título é um reconhecimento por sua dedicação às causas sociais e à inclusão. Não podemos esquecer o dia em que ela discursou em Libras na posse do presidente Bolsonaro, e ali começou publicamente um trabalho que ela sempre teve nos bastidores de inclusão. Michelle tem um histórico de trabalho voltado para as pessoas com deficiência, e sua fluência em língua brasileira de sinais demonstra um compromisso verdadeiro com a acessibilidade e inclusão. Ela tem sido a voz ativa na luta por mais oportunidades para essa comunidade, valores que nossa cidade também defende", afirmou a vereadora.

A vereadora completou dizendo que, ao reconhecer Michelle como cidadã são-bernardense, a cidade reafirma seus princípios de acolhimento e respeito pelas diferenças. “São Bernardo sempre se destacou pelo acolhimento e respeito pelas diferenças. Ao reconhecer Michelle, valorizamos sua contribuição para uma sociedade mais justa.”

Além de seu trabalho voltado para a inclusão, Michelle Bolsonaro também se dedica ao incentivo da participação feminina na política, por meio do movimento PL Mulher. “Fortalecer o papel da mulher é essencial para o progresso, e São Bernardo tem o orgulho de apoiar essa causa. A mulher na política não por cotas, mas por uma missão, um chamado”, enfatizou Nina.

No entanto, a concessão do título não passou sem críticas. O vereador Ananias Andrade (PT) se posicionou contra a homenagem, alegando que o título de cidadã são-bernardense deve ser concedido a pessoas com uma relação efetiva com a cidade. “Eu penso que a gente não deve banalizar os trabalhos desta casa. O título de cidadão são-bernardense deve ser dado a pessoas que têm ligação com a cidade, que puderam entregar coisas importantes e que interferiram na qualidade da nossa cidade. É uma vergonha que a bancada do PL utilize do plenário para chamar atenção, é a turma de querer se aparecer o tempo todo", afirmou.

Andrade também criticou o envolvimento da ex-primeira-dama e seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em episódios políticos polêmicos. “Se trata de uma família que deve muitas explicações ao país. Num momento como esse, em que o Brasil conquista o primeiro Oscar falando de um regime ditatorial que matou um deputado federal, esse tipo de gente, que congratulam essas situações de um governo que teve envolvimento em atos contra a democracia, não tem espaço aqui”, declarou.

A polêmica gerada pela homenagem não impediu sua aprovação, e o título foi concedido com a maioria dos votos favoráveis.