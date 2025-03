Novo affair? Luciana Gimenez curte Carnaval acompanhada

Novo affair? O Carnaval de Luciana Gimenez foi bem agitado! Após atravessar o sambódromo como musa da escola de samba Vai-Vai em São Paulo, a apresentadora viajou para curtir a folia da cidade do Rio de Janeiro.

Durante sua passagem pela cidade carioca, Luciana foi flagrada curtindo um camarote na Marquês de Sapucaí ao lado de um moreno misterioso. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, o homem é português e jogador de Rugby.

Ainda, de acordo com Fábia Oliveira, o nome do homem é Chico. Será que Luciana está dando uma nova chance ao amor?

Na reta final de 2024, Luciana falou brevemente de sua vida de solteira e como estava curtindo:

- Para ser bem sincera, tenho curtido a minha cama gigante sozinha. Ontem eu me esparramei nela. Estou curtindo, no começo não estava tão ok em estar solteira, mas agora estou bem. Gosto do meu tempo. Aproveitar com meus filhos, disse na época.