Confiança do consumidor cai 2,9% em fevereiro

O Índice Nacional de Confiança (INC) elaborado para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) pela PiniOn recuou 2,9% em fevereiro de 2025, tanto na margem (ante o mês anterior), quanto na comparação com janeiro de 2024, para 99 pontos. O indicador, assim, foi ao campo pessimista (abaixo de 100 pontos), o que não ocorria desde junho de 2024.

Em termos regionais, houve queda da confiança para todas as regiões do País, principalmente no Centro-Oeste e Norte. No caso das classes socioeconômicas, também houve recuo generalizado, com destaque para as famílias pertencentes à classe C.

"O INC recuou pelo segundo mês consecutivo, por conta do desaquecimento da atividade econômica, que começa a se refletir na menor geração de empregos, além da aceleração da inflação", avalia o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa.

Ele destaca o aumento nos preços de produtos básicos, como alimentos e bebidas, mencionando ainda um contexto de elevado grau de endividamento das famílias e juros altos, "o que tende a deixar o consumidor mais cauteloso na hora de comprar".

Segundo a ACSP, houve deterioração da percepção das famílias em relação à situação financeira atual e em termos das expectativas futuras de renda e emprego, com redução da segurança no emprego.

Essa queda generalizada da confiança impactou negativamente na diminuição da disposição a comprar itens de maior valor, como carro e casa, redução da intenção de adquirir bens duráveis, como geladeira e fogão, e menor propensão para investir.

A sondagem foi realizada com uma amostra de 1.679 famílias, em nível nacional, residentes em capitais e cidades do interior.