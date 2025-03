Palavra do Leitor - 6 de março de 2025

Oito de Março

Pode até parecer exagero, porém, acredito que não deveria haver apenas um dia da mulher. Existe razão indiscutível: o criador da vida não escolheu a mulher para trazer vida a toda a humanidade por obra do acaso, pois Ele já conhecia a força, intuição, bravura, sabedoria, importância, coragem, grandeza, competência e amor da mesma. Todas as guerras que aconteceram não aconteceriam se mulheres fossem responsáveis por decidirem pela guerra ou paz. O machista não suporta conviver com a mulher que ele inveja. Uma criança não acorda assustada na madrugada pedindo pelo colo de ninguém a não ser pelos braços protetores e carinhosos da mãe. Sendo assim, que todas as mulheres das sete cidades recebam reconhecimento, carinho, amor e nosso desejo de Feliz Dia da Mulher.

Cecél Garcia

Santo André

Oito de Janeiro

‘Termina amanhã o prazo para Bolsonaro e aliados se defenderem’ (Política, ontem). Como será o julgamento quando a Corte concede 15 dias para a defesa contra 83 dias usados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) para a acusação? Não existe isonomia? Fico lembrando da Corte que descondenou um condenado por conta de CEP, que anula processos da Operação Lava Jato que escancarou a corrupção no Brasil e que coloca em liberdade o maior traficante do Brasil e este desaparece no dia seguinte etc.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Ainda Estou Aqui – 1

Ditado espanhol vaticina: ‘Crie corvos e te arrancarão os olhos’. A atriz Fernanda Torres fez da sua vida um criadouro dos corvos da nefasta ideologia woke, pilar da ditadura de esquerda do politicamente correto. Pois esses mesmos corvos, ninados e criados tão diligentemente pela estrela do filme Ainda Estou Aqui, arrancaram-lhe impiedosamente os olhos em plena festa do Oscar, tirando dela o prêmio de melhor atriz (já considerado barbada), como punição por blackface (pintar a cara de preto para representar uma personagem negra) feito há 17 anos, num programa televisivo. A ideologia woke e o politicamente correto – que ironia! – fizeram de Fernanda uma repelente da cobiçada estatueta dourada.





Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru (SP)

Ainda Estou Aqui – 2

Fim do Carnaval. Já ganhamos um Oscar de melhor filme. Agora precisamos voltar à realidade. Carne a R$ 60 reais. Meio quilo de café a R$ 34. Ovos, dependendo da marca. a R$ 18 a dúzia. Numa alusão ao finado Ari Toledo, se continuar assim, o povo vai comer m... E, pior, não vai dar pra todo mundo.

João Camargo

Capital

Ainda Estou Aqui – 3

Quando alguém fala: ‘não sou racista, mas você viu o que o negão fez?’ Ele é racista. Se disser: ‘não sou contra gays, mas precisava exagerar?’ Ele é contra gays. Quando diz: ‘não defendo tortura, mas o torturado não era comunista?’ Ele defende tortura. Com o importante prêmio que foi a conquista do Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, o tema ficou em evidência tornando-se quase impossível defender abertamente tortura e torturadores, exceto para alguns mais exaltados, mas tenho visto nas redes sociais quem faz essa defesa escondido atrás do disfarce “mas”. Lamentável.

Alencar Marcon

Santo André