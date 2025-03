Palavras da salvação

A exortação de dom Pedro Carlos Cipollini na Missa de Cinzas ressoa como um chamado essencial à responsabilidade coletiva. Ao destacar a crise socioambiental e a degradação do planeta, o bispo dioceasano do Grande ABC convoca os fiéis a uma reconciliação não apenas espiritual, mas também ecológica. A Quaresma, período de reflexão e renovação, deve inspirar uma mudança de postura diante do meio ambiente, promovendo a justiça socioambiental e incentivando a adoção de práticas sustentáveis. O alerta papal de que “a Terra está doente” não pode ser ignorado. Ao contrário, precisa mobilizar todas as camadas da sociedade para a preservação dos recursos naturais e a defesa das comunidades vulneráveis aos impactos ambientais.

Nessa direção, é fundamental que a iniciativa do líder católico encontre eco em outros segmentos. A participação de diferentes setores, incluindo empresários, políticos, educadores e representantes de outras confissões religiosas, pode potencializar as ações em prol da sustentabilidade. A Campanha da Fraternidade deste ano enfatiza a necessidade de transformações estruturais para conter a exploração predatória dos ecossistemas. Esse esforço deve ser abraçado por todos os que reconhecem a urgência de construir um futuro equilibrado, no qual o desenvolvimento não comprometa a existência das próximas gerações. Mais do que discurso, essa mobilização precisa ser convertida em políticas efetivas e ações cotidianas concretas.

O apelo do bispo deve servir de inspiração para que a sociedade amplie seu engajamento e adote um compromisso duradouro com a defesa ambiental. A natureza não pode continuar sendo sacrificada em nome de interesses imediatistas. Políticas sustentáveis, educação ambiental e fiscalização rigorosa são medidas urgentes que exigem a participação de todos. O exemplo da Diocese de Santo André evidencia que a fé pode ser um motor de mudança concreta, ao propor uma nova relação entre humanidade e meio ambiente. É preciso, agora, que outros líderes do Grande ABC sigam essa trilha, reforçando uma frente unificada contra as agressões ao planeta e promovendo uma sociedade mais consciente e solidária com as futuras gerações. Amém.