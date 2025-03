Charge - 6 de março de 2025

A Diocese de Santo André celebrou ontem, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, na Praça do Carmo, a Missa de Quarta-feira de Cinzas, dando início ao período de Quaresma. A cerimônia reuniu cerca de 500 fiéis das paróquias das sete cidades do Grande ABC, que também comemoraram a abertura da Campanha da Fraternidade de 2025, sob o tema ‘Fraternidade e Ecologia Integral’ e o lema: ‘Deus viu que tudo era muito bom’.

O bispo do Grande ABC, dom Pedro Carlos Cipollini, ressaltou que a humanidade vive uma urgente crise socioambiental que impõe ao planeta uma grave situação climática. “Deus nos deu a Terra para cuidarmos como um jardim, mas ao invés dela ser cuidada como um jardim, ela está virando um deserto. Precisamos nos reconciliar com a natureza, com a Terra, que é nossa casa, além de nos reconciliarmos com nossos irmãos”. E complementou com um frase do papa Francisco: “A Terra está doente, está em febre”.