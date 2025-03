Jovem de 6 anos representa São Bernardo no Mini Miss

O brilho das passarelas tem nome e sobrenome: Heloísa Vitória Andrade. Com apenas 6 anos, a Miss Mirim São Bernardo conquistou a faixa e a coroa no Mini Miss Brasil Culture em fevereiro, e agora se prepara para representar o município na etapa internacional do Mini Miss Beauty Brasil 2025, que acontecerá em maio, no Paraguai.

A jornada de Heloísa no mundo dos concursos de beleza começou como uma brincadeira, em um desfile de fantasia durante um baile de carnaval infantil no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, no ano passado. Sua simpatia e desenvoltura chamaram atenção, garantindo a ela o segundo lugar na competição. Pouco depois, surgiu a oportunidade de participar do Mini Miss Teen, em São Bernardo. Inscrita para se divertir e evoluir, a pequena acabou sendo coroada Miss Mirim São Bernardo em abril de 2024.

Desde então, sua trajetória foi marcada por novos desafios e vitórias. Em novembro do mesmo ano, ela disputou o Miss Mirim São Paulo, alcançando a oitava posição e garantindo vaga para participar do Mini Miss Brasil Culture. Nesta última conquista, além de levar a coroa na categoria Mini Beauty Brasil, garantindo sua vaga na etapa internacional, também recebeu a faixa de Mini Miss Brasil Simpatia.

“Foi uma grande conquista, e agora vamos investir ainda mais para que ela possa representar o Brasil no Paraguai”, afirmou a mãe, a consultora administrativa Antônia Alves de Andrade, de 47 anos. “Ela é muito carismática e dedicada. Desde que começou, ela não para de desfilar em casa, assistir vídeos e treinar.”

Para Heloísa, desfilar é um misto de emoção e alegria. “Eu gosto, me sinto um pouco nervosa, mas gosto muito”, disse a pequena miss. Além das passarelas, ela também tem outro sonho: “Quero ser veterinária e continuar desfilando.”

A família agora busca apoio para viabilizar a ida de Heloísa ao Paraguai e garantir que ela continue brilhando nos palcos internacionais. A mãe vai promover uma rifa para aqueles que puderem contribuir no sonho da Mini Miss São Bernardo. O contato pode ser feito pelo WhatsApp (011) 93015-0330. A família também busca patrocínio, tendo em vista que no último concurso Heloísa precisou utilizar cinco trajes e essas roupas costumam ser muito caras.