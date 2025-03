Prefeito vistoria obras no Marajoara e no Recreio da Borda do Campo

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), realizou na última quarta-feira (5) uma série de vistorias em obras que estão em andamento pela cidade. No Parque Marajoara, ele acompanhou os trabalhos na Praça Roque Orsate, que está sendo totalmente revitalizada e será entregue em abril, aniversário do município. O espaço contará com pista de caminhada, área pet, academia ao ar livre, playground, área de convivência e quadra esportiva, entre outras melhorias.

Em seguida, Gilvan vistoriou três obras na região do Recreio da Borda do Campo. A primeira parada foi na escola Francisca Helena Furia, que está passando por requalificação completa e será entregue até o início do próximo ano letivo. Entre as melhorias estão a construção de novos banheiros, reforma completa da cozinha, vedação do pátio e reestruturação das coberturas.

O prefeito também acompanhou as obras de uma das cinco estações elevatórias de esgoto que estão sendo construídas no bairro, em parceria com a Sabesp. Essas estruturas serão responsáveis por bombear o esgoto até a estação de tratamento, garantindo mais infraestrutura e saneamento para a população.

“Aqui no Recreio já foram feitas 2.600 ligações de esgoto das residências. Agora, com as estações, todo o esgoto será levado corretamente à estação de tratamento. Depois que a Sabesp concluir essa etapa, a Prefeitura entrará com o recapeamento de diversas ruas do bairro”, destacou o prefeito.

Encerrando a agenda de vistorias, o chefe do Executivo visitou o Viveiro Municipal, localizado ao lado do Parque do Pedroso. O espaço, com área de 160 mil metros quadrados, é responsável pelo cultivo de todas as plantas utilizadas no paisagismo dos canteiros centrais, praças e parques da cidade, tendo capacidade para armazenar até 110 mil mudas.

“Com o Viveiro Municipal, conseguimos produzir nossas próprias mudas e manter os espaços públicos sempre bem cuidados. É mais economia para a cidade e mais verde para Santo André”, afirmou Gilvan.