Daniela e Boninho, um encontro de famílias

A união entre as famílias Abravanel e Oliveira Sobrinho, Silvio Santos e Boni, que esteve muito perto de se concretizar, finalmente se dará agora, mais de 20 anos depois.

A história conta que, em três oportunidades, isto esteve bem próximo de dar certo. A última vez, em 2003, o preto no branco, até chegou a acontecer.

Num finzinho de tarde, acompanhado de seu fiel escudeiro Edwaldo Pacote, Boni pai, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, aterrissou com seu helicóptero na sede do SBT, na Anhanguera, e foi recepcionado pelo então vice da emissora, José Roberto Maluf.

Fazendo as honras da casa, também estavam o advogado Edson Kawano e o diretor Luiz Eduardo Borgeth, amigo do Boni e que, depois de 36 anos de Globo, trabalhava na equipe de Maluf.

Um encontro festivo, antecedido de necessárias conversas e ajustes, deixando para a ocasião apenas a assinatura de contrato. E tudo aconteceu rapidamente, inclusive contando, momentos depois, com a sorridente presença do próprio Silvio Santos, dando boas-vindas ao novo contratado e reafirmando que ele seria “muito feliz no SBT”.

Mas foi quase um rio que passou na vida de todos. Em plena madrugada do dia seguinte, SS telefonou para o Boni, pedindo que rasgasse o contrato, porque não conseguiria manter o combinado.

Agora, passados mais de 20 anos, eis que as famílias Abravanel e Oliveira Sobrinho selam novo acordo, por meio das suas segundas gerações, Daniela e Boninho.

Quis o destino que este juntar de forças ficasse para este momento, com tudo já estabelecido e diversos planos traçados, entre realities shows, programas e desenvolvimento de outros projetos.

Evidentemente que a expectativa em cima é enorme. Para a Daniela, em seu trabalho de reerguimento do SBT, e para o Boninho provar que continuará sendo o mesmo e já rodado Boninho, só que agora fora da Globo.

TV tudo

Chegada a hora

Um dos interesses e principais desafios da Daniela Beyruti, o de resgatar o DNA do SBT, pode começar pela libertação de tantos conteúdos de fora. Especialmente novelas. Não ao ponto de frear totalmente as suas exibições, mas usar com maior parcimônia. Uma, de vez em quando, com qualidade fica de bom tamanho.

Compasso de espera

Está tudo certo e combinado, mas ainda não há uma data para a estreia do Cicinho no Jogo Aberto da Band. Antes, ele terá que se liberar do SBT e completar o processo da rescisão, para aí, sim, assinar com a nova casa.

Mercado

Fábio Seixas, jornalista, 30 anos de estrada, não está mais no time da Livemode. Agora, ele virou diretor de Comunicação da CBF.

Exclusivo

Alô Baêa! Paramount+ terá Nivaldo Prieto e Paulo Vinícius Coelho, o PVC, hoje, 21h30, na transmissão de Boston River e Bahia, no Estádio Centenário, em Montevidéu. É a Libertadores da América.

Regra 3

Na Band, seguem os preparativos para a estreia do Galvão & Amigos, no próximo dia 31. Mauro Naves será um dos comentaristas do time principal, mas também o substituto do Galvão, quando ele não puder apresentar.

Coisas da vida

Na primeira vez que esteve na Band, Otaviano Costa foi indicado ao Johnny Saad pelo Fausto Silva. Data agora, o Otaviano volta, depois de anos e tantas histórias, para o Melhor da Noite, programa que substituiu o Fausto.

Meio estranho

Nos interiores da rádio Transamérica, há um clima de insegurança e medo, porque são muitas ainda as indefinições após a troca de donos. Só o esporte vai segurando a onda da programação. No mais...

Bandidos da história

Dona de Mim, novela de Rosane Svartman que substituirá Volta por Cima na Globo, terá dois grandes vilões em cena. Um pior que o outro. O vivido por Marcello Novaes, Jacques, e Vanderson, interpretado por Armando Babaioff.

Mudança

Apesar até de ter rolado um anúncio oficial, o cineasta Afonso Poyart não vai mais fazer a direção de Minha Vida com Shurastey, projeto baseado em uma história real. Nicolas Prattes, se nada mudar também por aí, será o protagonista.