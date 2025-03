A Terra, ao invés de um jardim, está virando deserto, diz bispo

A Diocese de Santo André celebrou ontem, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, na Praça do Carmo, a Missa de Quarta-feira de Cinzas, dando início ao período de Quaresma. A cerimônia reuniu cerca de 500 fiéis das paróquias das sete cidades do Grande ABC, que também comemoraram a abertura da Campanha da Fraternidade de 2025, sob o tema ‘Fraternidade e Ecologia Integral’ e o lema: ‘Deus viu que tudo era muito bom’.

O bispo do Grande ABC, dom Pedro Carlos Cipollini, ressaltou que a humanidade vive uma urgente crise socioambiental que impõe ao planeta uma grave situação climática. “Deus nos deu a Terra para cuidarmos como um jardim, mas ao invés dela ser cuidada como um jardim, ela está virando um deserto. Precisamos nos reconciliar com a natureza, com a Terra, que é nossa casa, além de nos reconciliarmos com nossos irmãos”. E complementou com um frase do papa Francisco: “A Terra está doente, está em febre”.

A reflexão da Campanha da Fraternidade de 2025 busca incentivar as pastorais e os movimentos socioambientais, em articulação com outras igrejas e religiões, sociedade civil, povos originários e comunidades tradicionais, à justiça socioambiental e uma atuação socioeducativa. Visa ainda apoiar ações efetivas para uma mudança do modelo econômico que ameaça a vida na Terra e amparar as vítimas de catástrofes naturais e crimes ambientais.





QUARESMA

O religioso destacou ainda que a Quaresma é um momento de oração, jejum e penitência que deve ser vivido com simplicidade e discrição. “É um tempo em que nos preparamos para a Páscoa e precisamos nos abrirmos para a conversão, caminhando juntos na esperança”, destacou. “Converter-se é como melhorar subitamente de uma doença crônica, é um milagre que somente Deus pode realizar mediante nosso desejo”, acrescentou.

“Sigamos na mesma direção, rumo a uma única reta, ouvindo-nos uns aos outros com amor e paciência. Nesta Quaresma, Deus pede-nos que verifiquemos se nas nossas vidas somos capazes de caminhar com os outros e vencer a tentação do egoísmo de nossas próprias necessidades”, finalizou.

Durante a celebração foi realizada a tradicional “imposição das cinzas”. O bispo abençoou os fiéis, colocando um pouco de cinzas sobre as cabeças e desenhando o sinal da cruz em suas testas. O ritual representa o compromisso com a conversão.

O metalúrgico andreense Fabio Luiz Oliveira, 50 anos, conta que é devoto de Nossa Senhora do Carmo e há 18 anos frequenta regularmente a catedral. “Estou aqui em todas as missas. E nessa de hoje em especial, para nós católicos, é muito importante estar presente e participar”, enfatiza.

A auxiliar administrativa, Amanda Dourado, 42, é de Diadema e veio para a catedral especialmente para assistir à cerimônia. “A Quarta-feira de Cinzas é de lei e não pode faltar. O período de Quaresma é muito importante, é um momento de nos resguardamos para Deus”, afirma.