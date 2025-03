Unesp publica nesta quinta-feira (6) a sétima chamada de seu vestibular

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgará a sétima chamada do Vestibular 2025 a partir das 10h desta quinta-feira (6). Os candidatos poderão acessar a lista de convocados nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A matrícula para os convocados nesta fase será realizada nos dias 6 e 7 de março, pelo site da Vunesp ou diretamente no Sisgrad (Sistema de Graduação da Unesp), em http://sistemas.unesp.br/calouros.

Além disso, o prazo para o preenchimento de 775 vagas remanescentes em 17 cidades será encerrado às 12h do dia 7 de março. Essas vagas são destinadas a candidatos que participaram do Enem 2023 ou 2024, e a inscrição no Processo Seletivo Unesp-Enem 2025 pode ser feita gratuitamente pelo site da Vunesp. O resultado será divulgado no dia 10 de março.

As cidades com vagas disponíveis são Assis, Bauru, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Vicente e Tupã. As carreiras oferecidas incluem cursos como Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Zootecnia, Turismo e diversas Engenharias.

Paralelamente, seguem as convocações e matrículas para cursos com vagas remanescentes do Processo Seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2025”, que disponibiliza 449 vagas para medalhistas e participantes de olimpíadas do conhecimento.

O SRVEBP (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública) assegura que 50% das vagas de cada curso sejam destinadas a alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse percentual, 35% das vagas são reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, incluindo as 934 vagas do Provão Paulista para estudantes do ensino público.

O calendário de matrículas da Unesp prevê chamadas até o dia 14 de março, com possíveis convocações adicionais posteriormente.

