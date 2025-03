Bruna Biancardi mostra Carnaval ao lado de Neymar Jr. e Mavie

Bruna Biancardi compartilhou nas redes sociais alguns flashes do Carnaval que passou em família com Neymar Jr. e Mavie. Nas imagens, o jogador apareceu montando um castelinho de areia com a pequena. Muito fofa, não é?

Em alguns cliques, Mavie ainda apareceu brincando toda suja de areia. E ela ainda aproveitou para brincar com as amiguinhas.

Em outro registro, Bruna compartilhou Neymar fantasiado e escreveu: Te amo. Vale lembrar que ela está grávida da filha caçula do jogador, Mel.

