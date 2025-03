Klaus Hee, ex-integrante do grupo Dominó, morre aos 50 anos de idade

O músico Klaus Hee, ex-integrante do grupo Dominó, faleceu aos 50 anos de idade. A notícia foi compartilhada nas redes sociais de um amigo, Alex Gil, na última terça-feira, dia 4.

Hoje perdemos o nosso querido amigo Klaus Hee (ex Dominó) que estava lutando contra um câncer agressivo há vários meses. Estávamos torcendo por sua recuperação, mas infelizmente Deus o levou pra descansar do sofrimento, iniciou na legenda.

A vida é realmente um sopro, não temos como prever até quando estaremos por aqui, portanto aproveite a sua vida da melhor maneira possível! Meus sentimentos a toda família e amigos mais próximos, o dia ficou triste, finalizou

Klaus estava no meio de um tratamento de câncer no intestino. No início de 2024, o cantor passou por uma cirurgia de emergência devido a um procedimento para retirar o tumor maligno.