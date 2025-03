Carnaval 1967. Flashes... Credencial 1968. E um salto a 1977.

Músicas mais vendidas no mês de janeiro de 1967:

5º lugar: Ébrio de amor, com Lindomar Castilho.

4º lugar: A boneca que diz não, com Bobby Di Carlo.

3º lugar: Love me please, love me, com Michel Polnareff.

2º lugar: A carta, com Erasmo Carlos.

1º lugar: Namoradinha de um amigo meu, com Roberto Csrlos.

Fonte: diário musical de Cido Lopes.

NOTA DA MEMÓRIA – Técnico de som, Cidinho sonhava em ser locutor de rádio. Anos depois, ao se aposentar pela Rádio Eldorado, ele conseguiu o intento ao criar um programa musical pela Internet. Usava o pseudônimo de Marcelo Duarte, antes ainda do Marcelo Duarte do programa “Você é curioso?”. Na Eldorado, o nosso Marcelo Duarte conheceu astros como Roberto Carlos, na fase em que o rei gravava seus discos pela Eldorado. Jô Soares, com um programa de jazz, exigia que o técnico fosse sempre ele, Cidinho Lopes

Dos registros de Aparecido Lopes, seguem-se três exemplos sobre o Carnaval da segunda metade dos anos 60:

1 – O recorte e um jornal ou revista de 1967 que focaliza a equipe da Rádio Emissora ABC, onde Cido trabalhava como técnico de som antes de se transferir para a Rádio Eldorado.

2 – Manuscrito sobre o Carnaval 1967. Cido escreveu: “Como em quase todos os anos o forte do Carnaval foram os salões, todos repletos de foliões; aqui em Santo André não houve nada nas ruas; em São Bernardo houve desfiles de escolas de samba – o único município a ter carnaval de rua.

3 - A credencial para a cobertura do Carnaval 1968 em Santo André. Aquele Carnaval é considerado um dos melhores carnavais de rua na história da região, no auge das disputas dos ranchos Ocara e Panelinha.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Aparecido Lopes (em memória)

1967, 1968... A reportagem com a equipe da Rádio ABC que se dividiu entre os salões de Santo André com nomes como os dos radialistas Osni Pessoa, Antonio Jr., Ageu Moratto e Darcy Cruz; na supervisão, Nilton Spindola: no destaque, a credencial que Cido guardou do grande Carnaval andreense de 1968

EM 6 DE MARÇO DE...

1905 – Os 20 índios guaranis do aldeamento Bananal, em Conceição do Itanhaém, preparavam-se para o retorno, depois que o governo nomeou Eugênio de Paulo como capitão da tribo. Os indígenas levariam roupas e ferramentas agrícolas fornecidas pelo Estado.

Madrid, 6 – Aumentam os protestos contra a lei do álcool. Os industriais pediam ao governo a derrubada das leis.

1955 – Seleção Paulista realizava treino no campo do Juventus, na Rua Javari. Vitória dos reservas por 3 a 2. Entre os jogadores, Gilmar, Djalma Santos, Formiga, Julinho e Baltazar. Treino livre aos torcedores... desde que pagassem ingresso.

Anos depois, muitos anos depois, Formiga treinaria o EC Santo André e Baltazar o Saad.

Crédito da foto 3 – Estadão Acervo

CERQUINHAS DE MADEIRA. O treino dos Paulistas na Rua Javari, sob o comando técnico de Aymoré Moreir.

Em cartaz no Teatro Brasileiro de Comédia a peça “Santa Marta Fabril S.A”, de Abílio Pereira de Almeida, sob direção de Adolfo Celi.

1970 - Instalada em Santo André a Unidade Regional Polivalente da Secretaria do Trabalho do Estado destinada a prestar assistência aos trabalhadores.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 5 de março de 1995 – Edição 8953

FUTEBOL FEMININO – No campo do União Lira Serrano, amistoso entre a seleção de Paranapiacaba, do técnico Chi, com o União de Mogi das Cruzes, do técnico Haroldo.

Paranapiacaba vinha realizado jogos treinos com a seleção feminina de Rio Grande da Serra.

MEMÓRIA – O Laurismo. No centenário de nascimento do ex-prefeito Lauro Gomes, fotos e notícias do líder político fornecidas por Beltran Asêncio, o “fotógrafo de São Bernardo”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itaporanga.

Pelo Brasil: Diamantina (MG) e Horizonte, Jijoca de Jericoacoara e Maracanaú (CE)

Santa Rosa de Viterbo

6 de março

ARTE PRONTA – e muito linda...