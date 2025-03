Anchieta e Imigrantes registram lentidão sentido São Paulo nesta quarta-feira (5)

Atenção motoristas, o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) tem trânsito nesta quarta-feira (5). Segundo a Ecovias, nesta manhã, a Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 58 ao km 49. Já Via Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 55 ao km 51. Todos pelo alto fluxo de veículos.

A Ecovias recomenda que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da Via Anchieta. Tempo bom com visibilidade boa.

O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.

Feriado de Carnaval

Desde a 0h de sexta-feira (28), quando se iniciou a contagem, mais de 404,2 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 331,6 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 2,4 mil veículos e subiram mais de 4 mil veículos.