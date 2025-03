Palavra do Leitor - 5 de março de 2025

Rei do camarote

O ex prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, numa de suas primeiras ações enquanto chefe do Executivo, deu fim aos blocos de Carnaval e às escolas de samba do município. Hoje, como secretário de Segurança da Capital, faz todo tipo de apoio ao Carnaval. Além de vídeos apoiando os blocos, como se fosse um admirador das culturas do povo. Claro, lá ele não manda, obedece. E para parecer responsável pela organização dos eventos da Capital, faz sua publicidade pagando de rei do camarote com a maior cara de pau. Está faltando vê-lo desfilar em alguma escola de samba, talvez criar a Unidos dos Destruidores de Cultura. Sorte do povo paulistano é que o atual secretário não tem poder de impedir que a cultura popular típica do nosso País seja reprimida e extinta como fez em São Bernardo. Sorte também que a cultura da cidade de São Paulo não está nas mãos dele. Pois, por aqui, cultura sempre foi desprezada e reduzida a eventos de interesse apenas do Executivo. E quanto a São Bernardo, sorte nossa que os blocos de Carnaval estão sendo apoiados pela atual administração, que impulsiona a cultura em todas as suas formas de expressão, com respeito a toda diversidade. E viva o Carnaval de São Bernardo, que pode, após oito anos de ‘cala a boca’ soltar a voz pelas ruas espalhando a folia com respeito, segurança e responsabilidade para a alegria do nosso povo. E em tempos de Carnaval, um sambinha do Chico cai como uma luva ao Orlando Morando Rei do Camarote: ‘Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece não pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer’.

Diogenes Pereira

São Bernardo

Dia da Mulher

Pode até parecer exagero, porém acredito, como muitos e verdadeiros homens, que não deveria haver apenas um dia da mulher, pois todos os dias são os seus dias. E existe uma razão indiscutível, ecumênica e que pede a nós todos, uma reflexão flagrante, o criador da vida não escolheu a mulher para trazer vida a toda a humanidade por obra do – inexistente – acaso, pois ele já conhecia a força, intuição, bravura, maternidade, sabedoria, importância, coragem, grandeza, competência e amor da mesma. Todas as guerras que aconteceram e acontecem no mundo não aconteceriam se mulheres estivessem responsáveis por decidirem pela guerra ou paz. O machismo assim como o covarde, imoral e criminoso machista, são machistas em razão de não suportarem viver e conviver com a mulher que eles invejam e que gostariam de ser e jamais serão. Uma criança não acorda assustada na madrugada pedindo pelo colo de ninguém a não ser pelos braços aconchegantes, protetores e carinhosos da mãe que os acalenta e acalma. Sendo assim todas as mulheres das nossas sete cidades as: profissionais ou não, conhecidas, vizinhas, colegas, amigas, namoradas, tias, netas, filhas, esposas, mães, avós, bisavós e idosas recebam nossa gratidão, reconhecimento, carinho, amor e nosso desejo de um “Feliz Dia da Mulher”.

Cecél Garcia

Santo André -SP

Ainda Estou Aqui - 1

Como é bom ver o Brasil no topo do pódium para levar um prêmio e, no caso do último domingo, ter conquistado a estatueta de melhor filme internacional com o longa Ainda Estou Aqui de Walter Salles, estrelado nos papeis principais por Fernanda Torres e Selton Melo, atores de primeira grandeza, retratando a história da família de Rubens Paiva, ex-deputado desaparecido e morto em 1971, época da ditadura militar. Parabéns a todos atores, diretores, produtores e demais envolvidos nesta conquista. Com certeza isso é um grande incentivo e pode elevar o padrão das produções nacionais no futuro. Esperamos que um dia nosso País também possa ser premiado, ou pelo menos estar entre os melhores ranqueados em educação, saúde, segurança e níveis de corrupção entre outros itens que, estes sim, vão elevar nosso padrão de vida, propiciando a todos os brasileiros uma qualidade de vida melhor. Parabéns ao cinema nacional pela honrosa

Mauri Fontes

Santo André





Ainda Estou Aqui - 2

O recém eleito presidente do senado Davi Alcolumbre cumprimentou a equipe do filme Ainda Estou Aqui e terminou com este destaque: “Este prêmio não celebra apenas um filme, mas a resiliência do povo brasileiro”. Pois é senador Alcolumbre, que sorte dos políticos que somos muito resilientes, pois acabamos ver seu pacotão de bondades para senadores, escala 4x3 para servidores, com folgas e outras mordomias, pois o certo era estarmos nas ruas protestando contra isto que o senhor e políticos fazem com o nosso suado dinheiro, mas os brasileiros resilientes estão pulando Carnaval!

Tania Tavares

Capital

Violência

‘Ano começa com alta de homicídios e estupros na região’ (Setecidades, dia 3). Enquanto isto o perdido do Ricardo Lewandowski e o CNJ (Conselho Nacional de Justiça lançam na sede do STF (Supremo Tribunal Federal) o Plano Pena Justa, que visa melhorar as condições de vida dos presos e a reinserção social. Dentre os objetivos estão: reduzir a população carcerária, garantir o básico dos presos como alimentação, higiene e saneamento e promover reintegração. Vale lembrar que o Brasil tem mais de 40 mil assassinatos por ano e a população de bem presa dentro de casa devido insegurança.

Walmir Ciosani

São Bernardo