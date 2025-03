Podcasts podem ajudar na educação?

O podcast pode ser um forte aliado na educação de diversas formas. Inicialmente, ele proporciona um método de aprendizado acessível e adaptável, possibilitando que os ouvintes absorvam o conteúdo em qualquer local e a qualquer instante. Isso é particularmente benéfico para aqueles que possuem uma rotina intensa e têm pouco tempo para estudar, como jovens e adultos que trabalham e estudam simultaneamente.

Ademais, os podcasts têm a capacidade de tratar de uma variedade de assuntos, que vão desde ciência e história até competências práticas e crescimento pessoal, tornando o processo de aprendizagem mais variado e interessante. Aqui podemos mencionar os contos infantis clássicos ou contemporâneos. Outro exemplo é ouvir a narração da história do Brasil e do mundo, que funcionam como um complemento ou revisão para os alunos que farão o Enem. A narrativa cativante e as conversas descontraídas podem simplificar o entendimento de conceitos complexos.

Os podcasts ainda são um excelente meio para promover a inclusão, servindo como uma alternativa para aqueles que enfrentam dificuldades de leitura ou que têm preferência por um aprendizado auditivo.

Além disso, eles podem incentivar o pensamento crítico e a discussão, uma vez que muitos trazem diversos pontos de vista e convidam os ouvintes a refletirem sobre o conteúdo apresentado. A partir dessa experiência, os alunos podem elaborar resumos e fichamentos das partes que mais os impactaram ou das palavras que chamaram sua atenção.

Em síntese, os podcasts se revelam como uma ferramenta versátil, capaz de enriquecer a experiência educacional de maneira divertida e acessível. No meu caso, em sala de aula, faço uso frequente de podcasts que contam histórias infantis, as quais podem impactar positivamente as crianças.

Essas narrativas estimulam a imaginação, promovem o amor pela leitura e contribuem para o desenvolvimento da linguagem. Além disso, escutar histórias pode aprimorar a concentração e a capacidade de escuta dos pequenos. É uma maneira lúdica e educativa de aprender!

Elisiany Leite Lopes de Souza é pedagoga, professora e autora do livro de cordel infantil ‘Mãe, Quero Ser Igual a Você’