É comum dizer que o ano começa apenas depois do Carnaval. Essa máxima pode valer para boa parte do Brasil. No Grande ABC, entretanto, 2025 iniciou na data certa e em ritmo bem acima do que seria o normal para os primeiros meses. E isso se deve ao dinamismo imposto pelos prefeitos recém-eleitos. A maioria deles ligou o ‘modo turbo’ logo que assumiu o cargo e, nos dois primeiros meses, não parou.

Uma das marcas dessa aceleração constante foi a retomada do protagonismo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Marcelo Lima, antes mesmo de ser empossado, já havia declarado que recolocaria São Bernardo no colegiado. E cumpriu a promessa. Mais que isso, acabou se tornando presidente e vem se empenhando para que o colega Tite Campanella, que governa São Caetano, também traga o município para a agremiação regional.

Essa é uma decisão que ficou para depois do Carnaval, mas que parece caminhar para um desfecho favorável à regionalidade. Tite tem participado de reuniões, de conversas com os colegas prefeitos e tem enviado sinais bastante favoráveis de que poderá voltar a ocupar um lugar à mesa da instituição.

Essa reorganização será um marco para o Grande ABC. Ter os sete municípios juntos fortalece a região e a coloca à frente de outras localidades na atração de recursos oriundos dos governos federal e estadual. Bem como faz com que a iniciativa privada se sinta confortável em direcionar investimentos.

A atuação dos governantes é decisiva para que as empresas já instaladas elaborem seus planos de crescimento, bem como para que os outras avaliem a possibilidade de mudança para o Grande ABC. O que não pode acontecer mais é a saída indiscriminada, como este Diário cansou de mostrar.

São muitas as possibilidades para este pós-Carnaval. E as melhores delas jogam luz sobre a importância da união de forças entre os dirigentes dos sete municípios. Cabe a eles manterem a harmonia para que o Grande ABC não desafine e nem saia do tom. Independentemente da época do ano, é necessário mostrar que esta é uma região forte, austera e que tem muito o que oferecer.