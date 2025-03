Charge - 5 de março de 2025

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), diferentemente do seu antecessor José Auricchio Júnior (PSD), tem apostado no diálogo com a a população e com os comerciantes para entender as demandas e propor soluções. Desde que iniciou o mandato em 1º de janeiro, o liberal promoveu algumas mudanças em viários, como a remoção do canteiro central da Avenida Paraíso e tirou a ciclovia da Rua Amazonas. A pista exclusiva para bicicletas, à esquerda, tirou as vagas de estacionamento rotativo disponíveis e os comerciantes se sentiram prejudicados. Com a mudança , realizada no fim de fevereiro, o movimento nas lojas e cafés, por exemplo, começou a ser retomado, segundo os proprietários.

Tite tem levado ao pé da letra o compromisso assumido ainda em campanha, o de se um prefeito “mais de rua do que de gabinete”. Em seus perfis nas redes sociais, o chefe do Executivo são-caetanense destacou que manter diálogo direto com a população “é a chave para um governo mais eficiente, humano e acolhedor”, postou na legenda de um vídeo em seu perfil oficial o Instagram conversando com comerciantes do Centro.