Timão vai ao Equador em busca da fase de grupos da Libertadores

O confronto entre Barcelona-EQU e Corinthians pela terceira fase da Libertadores pode valer o ano do Timão. O duelo de ida acontece hoje no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, às 21h30 (horário de Brasília), com a partida de volta programada para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, na Neo Química Arena, em Itaquera. Este será o reencontro entre as equipes após quase 60 anos sem se enfrentarem.

O Corinthians está em uma sequência invicta de 11 jogos entre Libertadores e Campeonato Paulista. Apesar de o futebol não estar brilhante, o time vem conseguindo resultados importantes. Na última partida, o Timão venceu o Mirassol por 2 a 0, com gols de Ángel Romero e Memphis Depay, garantindo vaga nas semifinais do Paulistão.

Na Libertadores, o Corinthians teve um caminho mais complicado do que o esperado. Após empatar em 1 a 1 com a UCV da Venezuela fora de casa, venceu por 3 a 2 na Neo Química Arena, classificando-se para a terceira fase. Para o duelo contra o Barcelona-EQU, o técnico Ramón Díaz não contará com Raniele e Igor Coronado, ambos lesionados.

No último compromisso pela liga nacional, o Barcelona-EQU goleou o Libertad-EQU por 4 a 1, com destaque para o atacante Gabriel Cortez, autor de um gol e duas assistências. Para o duelo contra o Corinthians, Castillo terá que decidir entre Cortez e Octavio Rivero para o ataque. A principal baixa é o atacante Allen Aldair, vendido ao Atlético de Madrid, mas que será emprestado ao Inter Miami.