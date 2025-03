Cachorrão precisa vencer hoje para respirar na A-3

O Cachorrão quer respirar no Campeonato Paulista da Série A-3 e, para isso, recebe hoje o Lemense às 15h, no Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Com 12 pontos na competição, o EC São Bernardo está a três pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, o XV de Jaú, e pode ser ultrapassado nesta rodada em caso de derrota.

A três rodadas do fim da primeira fase, o Cachorrão já vê como difícil a missão de se classificar para a segunda fase da competição, já que o primeiro time na zona de classificação, o Rio Branco, está com quatro pontos a mais. Até agora, a equipe da região acumula duas vitórias, quatro derrotas e incríveis seis empates.

Para a partida, o técnico Sandro Sargentim poderá contar com o atacante Caiuby, que volta de suspensão por cartões amarelos. Willian Rodrigues será desfalque pelo mesmo motivo.

Na última partida, em um jogo marcado pela cautela, o Cachorrão empatou com o Comercial, lanterna da competição, em 0 a 0, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Sob um calor intenso, as equipes adotaram posturas defensivas. As melhores oportunidades de gol surgiram a partir de bolas paradas, com o Comercial mostrando um pouco mais de iniciativa.