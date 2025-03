Processo que vai decidir transmissões da Série B merece maior atenção

Todo o processo em torno das transmissões do Campeonato Brasileiro da Série B, já a partir desta temporada, merece um necessário acompanhamento.

Vale destacar que, na data hoje, ainda não tem nada resolvido.

A Peak Sport Media é quem está mediando os trabalhos e acredita-se, pelo interesse e a própria pressa por uma solução, em um desfecho para muito breve. Até porque a primeira rodada dos jogos já acontecerá em 5 de abril.

É claro que, a exemplo de outras negociações do tipo, antes dos envelopes se abrirem não é possível fazer qualquer prognóstico. Porém, os interesses em jogo já nos dão a certeza de que a disputa será de grande intensidade e por parte dos mais diferentes setores da mídia.

Entre outras razões, porque o contrato será de cinco anos. Neste pode até não haver um número maior de confrontos, em condições de mexer tanto com o público, mas e no próximo?

Por outro lado, hoje colado ao futebol e muito dependente dele, existem os sites de apostas e os confrontos da Série B sempre aparecem como imprescindíveis.

Como se observa, um conjunto de situações e valores que, sem querer, mas já querendo, acaba despertando a atenção e interesse de todos. Vale acompanhar.

TV tudo

Aquecimento

Com o fim do Carnaval e a proximidade do Campeonato Brasileiro da série A, dia 29 de março, o SporTV começa a acelerar mais fundo nos trabalhos do seu novo programa de domingo. Por enquanto, confirmadas as presenças de Denílson e André Rizek.

Novas afiliadas

Após as recentes afiliações em Minas Gerais, em marc¸o a TV Cultura também chegará à cidade de Parauapebas, no Pará, por meio da TV Carajás. O acordo contempla ainda produção de conteúdos locais para a grade nacional. Cultura que também passa a ser vista em Rondônia, pela TV Cidade de Jaru.

Preciso dizer -1

Na última reunião do conselho da Fundação Padre Anchieta, o atual presidente, José Roberto Maluf, praticamente às vésperas de terminar seu mandato, apresentou um projeto de autonomia financeira para o funcionamento da Rádio e TV Cultura. Desde a sua fundação, em 1967, o seu funcionamento foi sempre dependente de recursos do Governo de São Paulo.

Preciso dizer - 2

Durante as muitas gestões de lá até agora existiram momentos de maior colaboração e outros não, neste caso criando dificuldades para o correto funcionamento de tudo. Sempre houve enorme dependência da bandeira política. Nem cabe, agora, listar os que sim e os que não.

Preciso dizer - 3

O projeto apresentado ao Conselho, acompanhado de uma série de possíveis iniciativas, prevê, inclusive, mudanças na parte funcional e estrutural da rádio e TV. Por tudo que foi possível avaliar e mesmo perceber de alguns conselheiros, são propostas possíveis que resolvem toda essa questão de uma vez.

Devida licença

Mais um acidente com aviões de pequeno porte, em questão de dias, após decolarem do Campo de Marte. Será que não passou da hora das autoridades de São Paulo dispensarem maior atenção aos seus aeroportos, depois de tantos acidentes e numerosas vítimas? Melhor não mexer e deixar acontecendo?





Relação maluca

Sobre o Power Couple, natural que já existam viagens em torno de quem irá participar ou não. Alguns dos citados, no entanto, a chance é zero. Por exemplo: Virgínia e o marido Zé Felipe; o casal do vôlei – Jaqueline e Maurício, além de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, que nem estão mais juntos.

Perseguição

Até sobre times de futebol as discussões não são mais tão acaloradas como já foram. E assim como o gosto alimentar, cada um tem a sua preferência. Este ator, aquela atriz, um lugar ou outro e assim por diante. Agora, hoje, o que se vê é uma perseguição em torno de outros temas, especialmente de ordem política. É um pau violento naquele que não fala ou pensa igual a você.