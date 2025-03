Veja horóscopo desta quarta-feira (5) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje é dia de lidar com as tarefas caseiras e no trabalho, aproveite para se conectar com outros, o apoio vem fácil. Nos assuntos do coração, tudo fica mais intenso! Se tem alguém especial, as chances são altas de um romance duradouro.

COR: SALMÃO

PALPITE: 54,52,25

Mergulhe no trabalho com determinação, o retorno financeiro pode vir de lugares inesperados. Mesmo com o dia ficando mais sério, seu esforço será recompensado. E não esqueça, expresse amor pela manhã para um dia ainda melhor!

COR: VERMELHO

PALPITE: 39,30,12

A Quarta-feira começa lenta mas é perfeita para reorganizar o lar e após, despertar sua criatividade no trabalho! Sorte e charme estão ao seu favor, então aproveite e jogue uma fezinha. Prepare-se para arrasar na conquista, o romantismo está no ar!

COR: PINK

PALPITE: 51,59,33

Comece o dia com uma viagem rápida e aproveite as vibrações positivas! Confie no seu bom senso e realize com tranquilidade as tarefas rotineiras. As finanças estão favorecidas – seja discreto. Nos assuntos do coração, prepare-se para um pouco de rotina, mas não desanime!

COR: PINK

PALPITE: 22,14,41